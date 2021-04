Maulburg Grüne Lunge wird noch grüner

„Wertvolle Lebensräume für Insekten, Vögel und Kleinsäugetiere“ will die AG schaffen und so dem gesteckten Ziel näher kommen, mit entsprechenden Projekten kleine Beiträge zu Klima- und Artenschutz zu leisten. „Kleine Beiträge summieren sich mit der Zeit zu einem großen Beitrag“, weiß Kurt Greiner und bedauert, dass seine AG wegen der Corona-Pandemie nicht mit einer Informationsveranstaltung für interessierte Bürger an den Start gehen konnte. Das werde sobald irgend möglich nachgeholt. Zwischenzeitlich allerdings sei man nicht untätig gewesen.

So wurde eine Planung gefertigt zu Bäumen in der Kupfergasse. Kupfergasse und Am Platz werden derzeit saniert und in diesem Rahmen entsprechend ausgestaltet. Grünanteile mit Bäume und Büschen sollen deutlich erhöht werden. Und erfreut stelle die AG fest, dass Planer wie auch Gemeinderäte auf diesen grünen Zug ohne zu zögern aufgesprungen sind. Damit aber noch nicht genug. Die AG habe damit begonnen, ein ÖKO-Punktekonto zu errichten. In Verbindung mit einem Umweltplaner soll ein größeres Umweltprojekt innerhalb der Gemeinde realisiert werden, das einerseits dem Klima- und Artenschutz zugute kommt, anderseits der Kommune Öko-Punkte beschert. Die Wiesenstreifen seien nun das dritte Projekt, aber das erste, das für alle sichtbare Ergebnisse bringen soll, wenn es bald endlich warm wird und ab und an regnet. Das will Kurt Greiner in den nächsten Wochen im Auge behalten, wenn er auf dem täglichen Weg zur Arbeit mit dem Zug an den später mit großer Artenvielfalt ausgestatteten Märzengärten vorbeifährt.

Weitere Informationen: Die „Mühlen“- Projekte sind näher beschrieben zu finden auf der Webseite http://www.haseler-muehle.de