Maulburg Halle steht wieder zur Disposition

Der Landkreis Lörrach will seine Gemeinschaftsunterkunft in der alten Alemannenhalle zum 30. Juni kommenden Jahres räumen. Darüber informiert der Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte Armin Zimmermann auf der Homepage der Gemeinde Maulburg.

Maulburg. Vor kurzem seien Bürgermeister Jürgen Multner und er vom Landratsamt informiert worden, dass die Gemeinschaftsunterkunft in der alten Alemannenhalle in Maulburg bis zum 30. Juni 2018 geräumt werden soll. Für beide kam diese Nachricht überraschend, zumal es noch bis vor einigen Wochen geheißen hatte, dass sie mittelfristig weiterhin für die Unterbringung von Flüchtlingen benötigt werde. Nicht zuletzt daraufhin habe man sich im Gemeinderat mit der Frage beschäftigt, ob, und wenn ja, unter welchen Bedingungen, der gegenwärtig bis Ende 2018 laufende Mietvertrag für die Halle mit dem Landkreis Lörrach verlängert werden sollte, so Zimmermann. Das scheint nun nicht mehr nötig zu sein.

Es heiße in der Mitteilung des Landratsamtes sogar, dass die Räumung möglicherweise einige Monate vor dem gesetzten Stichtag abgeschlossen sein könnte. Formal geschlossen wird die Unterkunft allerdings noch nicht zum genannten Stichtag, sondern eben nur geräumt. Der Landkreis behält sich somit vor, wenn es zu einem außerordentlichen Anstieg des Zuzugs oder der Zuweisung von Flüchtlingen zum Landkreis käme, bis zum Ende des Mietvertrags die Halle wieder kurzfristig zu belegen. Derzeit wohnen laut Heimleiterin Petra Mayer 73 Flüchtlinge in der alten Alemannenhalle, aber die nächsten Auszüge stehen bereits bevor. Die Mehrheit der Flüchtlinge ist nämlich berechtigt oder verpflichtet, in die sogenannte Anschlussunterbringung umzuziehen, schreibt Zimmermann auf der Homepage der Gemeinde. So werde die Suche nach geeignetem Wohnraum für die Flüchtlinge in den nächsten Monaten im Vordergrund stehen. Nur wenige werden in eine andere Gemeinschaftsunterkunft verlegt werden. Laut Mayer sollten bis Ende Januar die meisten ausgezogen sein. Neuaufnahmen werde es keine mehr geben.

Die Gründe für die Räumung, so Zimmermann, lägen zum einen daran, dass der Zuzug von Flüchtlingen in jüngster Zeit spürbar zurückgegangen sei und dass die vielen Flüchtlinge, die zwischen Mitte 2015 und März 2016 in den Landkreis gekommen sind, mittlerweile in der Anschlussunterbringung sind. Ein anderer Punkt dürften laut Zimmermann die hohen Betriebskosten der Unterkunft sein, besonders die Heizkosten, die den Beschluss zur Räumung veranlasst haben. Und zuletzt sei es sicher so, dass die Unterbringungsbedingungen in der alten Halle nicht ideal sind. Eine Folge der Räumung ist, dass die Gemeinde im kommenden Jahr wohl zusätzlich Flüchtlinge in die Anschlussunterbringung aufnehmen muss. Auch „Maulburg hilft“ werde seine Arbeit anders aufstellen müssen. Und nicht zuletzt sei nun wieder der Gemeinderat gefragt im Hinblick auf die Entscheidung, was aus der alten Alemannenhalle werden soll.