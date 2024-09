Das Hallenbad in Maulburg, Alemannenstraße 7, startet am 9. September in die Saison 2024/2025. Dabei gelten folgende Öffnungszeiten: Montag geschlossen,Dienstag: 6 bis 7.45 Uhr Frühschwimmen, 14 bis 21 Uhr, Mittwoch: 6 bis 7.45 Uhr Frühschwimmen, 14 bis 21 Uhr; Donnerstag: 6 bis 7.45 Uhr Frühschwimmen, 14 bis 21 Uhr, Freitag: 14 bis 22 Uhr, Samstag: 14 bis 18.30 Uhr, Sonntag: 9 bis 16 Uhr. Das Nichtschwimmerbecken ist sonntags bis 9.30 Uhr durch einen VHS-Kurs belegt. Eintrittspreise: Einzeleintritt: Erwachsene 4,50 Euro, Jugendliche (sechs bis 16 Jahre) 2,80 Euro. Eine EC-Kartenzahlung ist nicht möglich, schreibt die Gemeinde in ihrer Mitteilung.