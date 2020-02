Das SWR-Fernsehen begleitete die ersten Monate des neuen Hausarztes Alexander Mittlmeier in Maulburg. In dem Film wird es als „modellhaft“ bezeichnet, wie Maulburg zu seinem neuen Hausarzt kam. „Alle ziehen an einem Strang, damit der Ort wieder einen Arzt bekommt“, heißt es in dem Film. Das Rezept des neuen Arztes: die digitale Praxis – der Patient meldet sich zu Hause per Computer selbst an.

