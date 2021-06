Maulburg Heißt es Chirsibaum oder Chriesibaum?

Maulburg (chs). Für ein Pressefoto hielten einige der Kinder ein farbiges Blatt mit einem Buchstaben in den Händen. Zusammen ergab ihre Buchstabenfolge das Wort „Chirsibaum“, was die alemannische Übersetzung von „Kirschbaum“ ist. In Umfeld des Waldkindergartens gibt es nämlich zahlreiche Bäume mit diesen Früchten, die eine beliebte Obstbeilage von Waffeln und wichtigster Bestandteil der berühmten Schwarzwälder Kirschtorte sind.

Im Mitteilungsblatt der Gemeinde Maulburg erschien dann am 13. Mai ein Bericht über dieses Ereignis. Die naturpädagogische Einrichtung erhielt dort den Namen „Chriesibaum“. In der Bildunterschrift war zu lesen: „Die Redaktion hat sich erlaubt, im Artikel die richtige alemannische Schreibweise „Chriesibaum“ anzugeben.“ Was ist aber nun richtig? Christof Schwald hat recherchiert, um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen.