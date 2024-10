Maulburg: Hinhören, was die Bürger bewegt

Vom Fitnessparcours ging es zum Spielplatz an der St. Loup-Straße, der eine bessere Beschattung brauche als bisher, wie Melina Gindele vorschlug. Ein dürres Bäumchen steht in der Mitte des Platzes, ein weiterer Baum am Rand, unter dem auch eine Bank platziert ist. Ein Sonnensegel könnte den Platz abkühlen, aber das Bauamt lehnt ein solches ab. Lang fände es gut, wenn es eine einheitliche Lösung für die Gestaltung aller Spielplätze gebe und nicht eine separate Planung pro Spielplatz. Sie erinnerte daran, dass es mal eine Spielplatz-AG gegeben habe, die sich um die von Kindern frequentierten Orte kümmerte.

Maria Kuhny sprach noch die unbefriedigende Parksituation am Mühlenweg an, wo der Rettungsweg für Feuerwehr und Krankenwagen sehr eng sei. Die Einzeichnung von Parkflächen habe Nachteile, so Lang. Wenn man Parkplätze auf der Straße markiere, könnten in der Straße nur an diesen, mit beispielsweise weißen Strichen gekennzeichneten Flächen, Autos abgestellt werden.