Maulburg „Hobbitwagen ist kein Luxusprodukt“

Er schilderte detailliert, wie die Waldkindergarten-Unterkunft genutzt wird - insbesondere im Winter und bei schlechtem oder kaltem Wetter. „Von 7.30 bis 9 Uhr sind zehn bis zwölf Kinder im Wagen“, sagte Greif. „Ab 9.30 Uhr beginnt dann die Kleingruppenarbeit, und dann wird der Wagen von fünf bis zehn Kindern genutzt.“ Ab 10 Uhr sind die Kinder dann draußen, ehe sie sich ab 12 Uhr oder 12.30 Uhr wieder für eine Stunde im Wagen aufhalten. Der Wagen wird also den ganzen Tag genutzt.

Rainer Sänger (Freie Wähler) fragte, ob auch ein Segel als Überdachung geeignet sei, wollte wissen, wie die Eltern die Kinder zur Einrichtung bringen und ob es Konflikte mit den Landwirten gebe. „Ein Dach wäre besser als ein Segel“, antwortete ihm Greif. Bei einem Segel müsse einer nur ein Feuerzeug dranhalten, um es in Brand zu stecken. Im Waldkindergarten in Weil am Rhein, wo Greif vorher arbeitete, sei das dortige Segel zerschnitten worden. Lob gab es von Greif für die Eltern, von denen die meisten ihr Kind zu Fuß oder per Rad zum Waldkindergarten bringen. Probleme mit der Landwirtschaft gebe es keine, versicherte er.

Kurt Greiner (Freie Wähler) bescheinigte dem Einrichtungsleiter, dass er „wichtige Arbeit“ leiste. „Ohne Waldkindergarten würden wir schlecht dastehen.“ Alexander Speck (fraktionslos) bedankte sich für die Erläuterungen: „Es ist mir nun klar geworden, warum die Einrichtung einen geschützten Platz braucht.“

Stephanie Scarr (fraktionslos) fragte Greif, ob er zufrieden sei mit der Ausstattung des Waldkindergartens. „Ich bin sehr zufrieden“, versicherte er. „Ich habe ein tolles Team, auf das ich mich verlassen kann.“ Der Hobbitwagen sei funktional und ästhetisch und passe sich schön in die Landschaft ein. „Er ist kein Luxusprodukt“, betonte Greif. Lediglich die WC-Anlage hätte nicht so „umfangreich“ ausgeführt werden müssen. Die von ihm und seinem Team geäußerten Wünsche wie einen überdachten Bereich im Freien würden lediglich einmalige Kosten verursachen. Die Gemeinde müsse dann mittelfristig nur mit Instandhaltungskosten rechnen. Sehr erfreulich sei auch, dass es keinen Vandalismus am oder rund um den Waldkindergarten gebe. „Im Weiler Waldkindergarten hatten wir jährlich Vandalismusschäden von 5000 bis 6000 Euro.“

Christian Leszkowski (SPD) machte auf einen Widerspruch aufmerksam. Einerseits solle der Hobbitwagen so wenig wie möglich genutzt werden, andererseits gebe es von Seiten der Genehmigungsbehörde beispielsweise hohe Brandschutzauflagen, was den Wagen verteuere. „Da stimmt doch irgendwas nicht“, zeigte sich der Genosse entrüstet.

Hauptamtsleiterin Jessica Lang äußerte sich zum Anstieg der Kosten. „Wir haben vergessen, Kosten für das Herrichten des Grundstücks und für die Wegeaufbereitung zu veranschlagen“, gab sie zu.

Der Waldkindergarten ist nicht nur bei vielen Maulburger Eltern beliebt, sondern auch bei Erzieherinnen. „Wir liegen hier 15 Prozent über dem Mindestbetreuungsschlüssel“, sagte Lang. Dass es ausreichend Erzieherinnen gebe, sei auf das gute Netzwerk von Sebastian Greif zurückzuführen.