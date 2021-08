Maulburg Hoffen auf Förderprogramm

Die Verwaltung möchte in den Kitas vier Geräte und in der Schule ein Gerät aufstellen, wie Angela Gimpel vom Bauamt auf Anfrage mitteilte. Bürgermeister Jürgen Multner sagte, Maulburg habe nicht so viele Kita- und Schulräume, die schlecht belüftbar seien. CO2-Sensoren, die anzeigen, wenn zu wenig Sauerstoff im Raum ist, sollen nicht angeschafft werden. Das Förderprogramm des Landes hat ein Volumen von 70 Millionen Euro.

Ob die Gemeinde unter anderem im Zuge der jüngsten Rettungsaktion von Afghanen in Kabul weitere Flüchtlinge aufnehmen muss, ist unklar. Bürgermeister Jürgen Multner erklärte auf Anfrage, dass das grundsätzlich möglich sei und die Gemeinde Personen aufnehmen könne. Bisher sei es immer gelungen, Flüchtlinge in gemeindeeigenen Wohnungen oder in Wohnungen von Dritten unterzubringen.