Maulburg IG Metall ruft zur Urabstimmung auf

Maulburg/Murg. Die Beschäftigten beim Airbag-Hersteller Global Safety Textiles (GST) kämpfen um ihre Zukunft. Laut IG Metall steuert man am Hochrhein auf einen Arbeitskampf zu.

Seit Januar 2016 versuche die zuständige IG Metall in Südbaden, mit der Geschäftsleitung Lösungen für die Zukunft der rund 350 Beschäftigten zu finden, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft. Hintergrund ist die Befürchtung, dass ein großer Teil der Arbeitsplätze wegfallen und der Betrieb Hochrhein mit den Standorten Murg, Maulburg und Bad Säckingen ausbluten könnte. Anzeichen dafür sind laut IG Metall erfolgte Verlagerungen von Projekten und Maschinen nach Rumänien. GST stellt neben Flachgewebe für Front-Airbags technologisch hochkomplexe Sidebags für Autohersteller her.

Zwar haben sich IG Metall und die örtliche GST-Geschäftsführung Ende Mai nach mehreren Warnstreiks der Belegschaft auf Eckpunkte eines Standort- und Beschäftigungssicherungsvertrags verständigt. Die Konzernführung in Korea verweigere aber bis heute die Zustimmung, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Ein Memorandum of Understanding zwischen Geschäftsführung, Vertretern des Gesellschafters und der IG Metall Bezirksleitung Baden-Württemberg, mit dem Ziel bis Ende September eine Lösung zu finden, ist gescheitert“, konstatiert die IG Metall in ihrer Pressemitteilung. Unter anderem habe die Geschäftsleitung Verhandlungstermine kurzfristig abgesagt, auch ein letzter Lösungsversuch am Donnerstag endete ohne Ergebnis.

Die IG Metall fordert deshalb die Zahlung einer Abfindung in Höhe von fünf Monatseinkommen pro angefangenem Beschäftigungsjahr für alle Beschäftigten, die bis zum 31. Dezember 2025 gekündigt werden, die Finanzierung einer Transfergesellschaft für die Dauer von drei Jahren für alle betriebsbedingt Gekündigten bis 2025, die Zahlung eines Unterhaltsgelds für diesen Zeitraum in Höhe der bisherigen Bruttovergütung.

Am Freitag rief die IG Metall ihre Mitglieder bei GST zur Urabstimmung auf. Vorbehaltlich der Zustimmung zum Streik, sollte dieser am Sonntag um 22 Uhr an den Standorten Maulburg, Murg und Bad Säckingen beginnen. Am heutigen Montag, 16. Oktober, wird es laut Industriegewerkschaft einen Demonstrationszug am Standort Murg mit anschließender Streikkundgebung geben.