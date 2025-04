Johannes Halfmann, Facharzt für Innere Medizin und Diabetologie in Hausen, wird in einem Vortrag über Chancen, Risiken und Empfehlungen bei Impfungen für Diabetiker berichten und Fragen beantworten. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 8. April, 19.30 Uhr, statt. Der neue Veranstaltungsort ist das DRK-Heim, Belchenstraße 5, in Maulburg. Der Vortrag steht Betroffenen und Interessierten offen. Die Teilnahme ist kostenlos und an keine Mitgliedschaft gebunden. Diabetiker hätten nicht nur ein erhöhtes Risiko, an Infektionen zu erkranken, sondern auch für einen schweren Verlauf bei Erkrankungen, heißt es in der Ankündigung. Impfungen seien daher für Patienten mit Diabetes wichtiger Bestandteil der medizinischen Versorgung. Daher sei es wichtig, auf Vollständigkeit und regelmäßige Auffrischungen der empfohlenen Impfungen zu achten.