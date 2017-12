Maulburg Ina Pietschmann verlässt den Gemeinderat

Maulburg (jab). SPD-Gemeinderätin Ina Pietschmann will ihr Mandat zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorzeitig aufgeben. Dies teilte sie ihren Ratskollegen in der Sitzung am Montag mit.

Zur Begründung führt Pietschmann an, dass sie sich ab dem neuen Jahr einer neuen beruflichen Herausforderung stellt. Zusammen mit ihren anderen Ehrenämtern und den familiären Verpflichtungen werde die Zeit da so eng, dass sie das Amt als Gemeinderätin kaum mehr ausfülle könne, erklärte Pietschmann und bat um Verständnis und Zustimmung ihrer Gemeinderatskollegen. Bürgermeister Multner war über das Vorhaben bereits informiert und signalisierte Wohlwollen: Er verwies darauf, dass für ein solch vorzeitiges Ausscheiden laut Gemeindeordnung ein „wichtiger Grund“ vorliegen müsse; dieser Begriff sei dehnbar und könne sicherlich auf den vorliegenden Fall Anwendung finden; ohnehin ergebe es ja keinen Sinn „jemanden hier im Rat zwangszuverpflichten“. Derzeit sei man im Rathaus dabei, die Nachrückerfrage zu klären. In der nächsten Sitzung (kurz vor Weihnachten) oder spätestens Anfang Januar soll der Wechsel offiziell vollzogen werden.