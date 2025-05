Der Zweckverband Regio-S-Bahn 2030 (ZRL) lädt alle Interessierten auf Mittwoch, 28. Mai, von 18 bis etwa 20 Uhr zur öffentlichen Infoveranstaltung „S-Bahn, Bus, Rad und Straße – Verkehrliche Ausbauprojekte im Umfeld des Campus Zentralklinikum Lörrach“ in die Alemannenhalle nach Maulburg, Sportplatzstraße 1, ein. Mit der geplanten Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Campus Zentralklinikum in Lörrach im Lauf des Jahres 2026 entsteht rund um das Gelände ein wichtiger neuer Verkehrsknotenpunkt, heißt es in der Ankündigung. Eine gute Erreichbarkeit ist dabei essenziell. Bei der öffentlichen Infoveranstaltung werden die einzelnen Vorhaben vorgestellt, der aktuelle Sachstand erläutert und Fragen beantwortet. Die ZRL-Veranstaltung wird unterstützt und begleitet vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, dem Regierungspräsidium Freiburg sowie den Städten und Gemeinden im Ausbaugebiet der Garten- und Wiesentalbahn. Für Interessierte, die sich von zuhause oder unterwegs zuschalten möchten, wird die Veranstaltung live im Internet übertragen unter www.loerrach-landkreis.de/livestream. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, heißt es in der Ankündigung abschließend.