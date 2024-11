Maulburg: Infrastruktur am Rathausplatz

Christian Leszkowski (SPD) wies auf die fehlende Toilette am Rathausplatz hin. Am Campus habe man auch eine Spülmaschine. Diese müsse man am Rathausplatz extra dazu mieten. Er schlug vor, dass Vereine an den Gemeinderat einen Einzelantrag stellen sollten, wenn sie auf dem Rathausplatz eine Veranstaltung organisieren wollten. Kurt Greiner (Freie Wähler) war nicht einverstanden: „So entsteht Bürokratie.“

Kostenlose Nutzung

Die kostenlose Nutzung des Platzes gilt, bis Vereinsförderrichtlinien für die Nutzung der gemeindlichen Räumlichkeiten und der öffentlichen Plätze erarbeitet sind.