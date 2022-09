Maulburg Ingenieur und Diakon in einer Person

Schon sechs Jahre zuvor, 1969, hatte sich Friedrich Itzin mit einem Ingenieurbüro in Maulburg selbstständig gemacht. Diese Büro betrieb er bis 2002. Während der Selbstständigkeit engagierte er sich auch berufsständisch und war 30 Jahre lang Dozent für Maschinenbau an der früheren Berufsakademie und späteren Dualen Hochschule in Lörrach.

Die Theologie hat ihn schon früh fasziniert

Den technikbegeisterten Maulburger faszinierte schon früh die Theologie. Entsprechend engagierte er sich mit seiner Ehefrau, einer Religionslehrerin, in der katholischen Kirchengemeinde Maulburg-Steinen-Höllstein. Sein Ziel, Diakon zu werden, erreichte er 1996 mit der Weihe. Nahezu 30 Jahre lang gestaltete er den Predigtdienst, nahm Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen vor und war in der Behindertenseelsorge und in Sachen Ökumene engagiert. Diese ehrenamtliche Tätigkeit sei zwar anstrengend gewesen vor allem zu Zeiten der Berufstätigkeit, habe aber viele positive Erfahrungen gebracht im Umgang mit den Mitbürgern, sagt der Jubilar.

Im Ruhestand beschäftigen ihn neben dem Unterhalt von Haus und Garten die Beschäftigung mit theologischen Fragen und vor allem die Familie, zu der zwischenzeitlich auch sechs Enkel gehören. Der Glaube und vor allem die Familie haben ihm viel Kraft gegeben auch vor rund einem Jahr beim Tod der geliebten Ehefrau.

Da die Erinnerung daran rund um seinen Geburtstag noch sehr präsent ist, will der Jubilar heute auch nicht in größerem Stile feiern. In kleinem Kreise wird zusammen gesessen, sagt er. Friedrich Itzin freut sich auf das Zusammensein mit der Familie, den Freunden und Nachbarn.