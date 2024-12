Maulburg: Investitionen in Maulburg

Fehlbeträge verfallen nicht

Alexandra Palatini lobte das gute Ergebnis für 2025, Mario Reif riet, die Investitionen kritischer zu betrachten. Bürgermeister Jessica Lang erinnerte an die zahlreichen Aufgaben, die die Kommune im Auftrag von Land und Bund erfüllen müsse. Wer bestelle, solle auch bezahlen, so die Bürgermeisterin. Lang: „Wir müssen uns überlegen, welche Ziele wir weiterverfolgen und welche Investitionen uns Entlastung bringen.“ Christof Schwald erinnerte daran, dass der Gemeinderat der zusätzlichen Stelle im Bereich „Öffentlichkeitsarbeit / Assistenz der Bürgermeisterin“ nur zugestimmt habe, wenn an anderer Stelle die Mehrausgaben für die Stelle eingespart werden. Kurt Greiner sagte, Fehlbeträge seien nach jeweils drei Jahren auszugleichen. Das Mitglied der Freien Wähler fragte, ob der noch offene Fehlbetrag aus 2022 (1,58 Millionen Euro) im kommenden Jahr verfalle, wenn er nicht ausgeglichen werden könne. Ingo Röslen sagte, der Fehlbetrag könne nicht ausgeglichen werden. Er erinnerte an die erhöhte Kreisumlage, die auf der prekäre Finanzlage der Kreiskliniken, steigenden Sozialaufwendungen und verhältnismäßig niedrigen Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer zurückzuführen sei. Auch die Beschäftigten der Gemeinde Maulburg bekommen 2025 voraussichtlich drei Prozent mehr Lohn.