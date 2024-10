Maulburg: Jede Woche Firmen-Anfragen

Thema Verkehr

Lang hält es für sinnvoll, dass ein kreuzungsfreier B 317-Anschluss zwischen Maulburg und Höllstein hergestellt wird. Das sei Aufgabe des Bundes. Sie weiß, dass der Anschluss „auch in naher Zukunft keine Berücksichtigung im Bundesverkehrswegeplan finden wird.“ Deshalb hat die Gemeinde Maulburg im Bebauungsplan für das Gewerbegebiet West ein Provisorium eingeplant. „Über eine einspurige Trasse, die entlang der Alemannenstraße und dann unterhalb der Überführung der B 317 über die Bahn auf die andere Seite der B 317 führt, könnte der motorisierte Verkehr in Richtung Lörrach kreuzungsfrei auf die Bundesstraße gelangen“, stellt die Bürgermeisterin weiter fest. Sie verweist auch darauf, dass die Gemeinde Steinen ihr Baugebiet „Bäumlematt“ in Höllstein an die B 317 anschließen möchte.

Die Nachbarkommune hat eine Machbarkeitsstudie beauftragt, um belastbare Aussagen für die Realisierung einer Ampelregelung am dortigen Knotenpunkt zu erhalten. „Die Gemeinde Maulburg bevorzugt die Vorgehensweise einer Ampelregelung gegenüber der Variante, das im B-Plan „Gewerbegebiet West“ dargestellte, teure Provisorium - womöglich auf eigene Kosten – verwirklichen zu müssen“, legt Lang abschließend dar.

Die Finanzierung

Die BadenovaKonzept geht für das Projekt „Gewerbegebiet West“ in Vorfinanzierung. Dafür wurde nach Angaben der Gemeindeverwaltung Maulburg ein Kredit von 5,5 Millionen Euro gekoppelt an die Laufzeit des städtebaulichen Vertrags aufgenommen. Davon sind bisher etwa 4,5 Millionen Euro für Planungen und Grundstückserwerb sowie ökologische Ausgleichsmaßnahmen ausgegeben worden. Am Ende der Vertragslaufzeit 2036 löst die Gemeinde den noch offenen Saldo ab und erhält dafür im Gegenzug alle noch nicht verkauften Grundstücke. „Es handelt sich also um ein so genanntes „kreditähnliches Rechtsgeschäft“, welches von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden musste. Dies ist durch eine entsprechende Verfügung geschehen“, sagt Bürgermeisterin Jessica Lang. Sie ärgert sich über Aussagen der „Maulburger Fundamentalopposition“, die bezüglich des Gewerbegebiets West von einem „Schattengewächs des Gemeindehaushalts“ und im Falle der Realisierung von einer Verschuldung der Gemeinde sprachen. „Das ist nicht richtig“, sagt Lang. Sie stellt fest, dass das Projekt nicht im Haushalt der Gemeinde abgebildet werde. Der städtebauliche Vertrag mit der Badenova-Konzept sei aber von der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Lörrach genehmigt worden. Lang: „Mit Sicherheit würde die Rechtsaufsicht keine Verschuldung der Gemeinde in erhöhten Maße bewilligen.“ Grundlage für den Beschluss des städtebaulichen Vertrags sei eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, welche zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Gebietsrealisierung mit einer „schwarzen Null“ für die Gemeinde abgeschlossen werden könne.