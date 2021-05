Maulburg „Jeder sucht Kindergarten-Personal“

Geprüft wurde auch das Vorhaben, in Spanien ausgebildete Erzieherinnen in Maulburg zu beschäftigen, teilte Jessica Lang weiter mit. „Wir haben das Angebot der Vermittlungsagentur geprüft und haben festgestellt, dass die vertraglichen Konditionen sich nicht als vorteilhaft erwiesen haben“, so Lang. Man bleibe mit der Agentur aber im Gespräch, betonte sie.

Die Leiterin des Hauptamtes wies darauf hin, dass Maulburg kein unattraktiver Arbeitgeber sei. „Unsere Erzieherinnen sind viele Jahre da, und viele Erzieherinnen kommen wieder zurück“, sagte sie.

Ein Mann aus dem Publikum meldete sich anschließend zu Wort und sagte, dass das Auswahlverfahren zu lang dauere. Diese Erfahrung habe er vor drei Jahren machen müssen, als er sich um eine Stelle als Erzieher in Maulburg bewarb. Hätten die Bewerberinnen weitere Jobangebote, würden sie sich für den Arbeitgeber entscheiden, der ihnen schneller eine Zusage mache. Er kritisierte auch, dass die Außensicht auf eine kommunale Einrichtung nicht immer mit der Verwaltungssicht auf diese übereinstimme. Man werbe bei der Kita Wiesental mit Vorzügen, die längst Standard seien, sagte der Mann. Bürgermeister Jürgen Multner entgegnete ihm, es gebe in Maulburg inzwischen keine langwierigen Bewerbungsprozesse mehr.

Auf Anfrage unserer Zeitung schilderte Jessica Lang die Lage im Kindergarten Steegmatt, dessen Situation sie in der Gemeinderatssitzung kurz erwähnte. „Im Kindergarten Steegmatt werden regulär 65 Kinder betreut, verteilt auf zweieinhalb Gruppen. In der aktuellen Corona-Situation und aufgrund der angespannten Personalsituation können derzeit keine weiteren Eingewöhnungen (Aufnahmen) stattfinden, sodass zwölf Plätze derzeit nicht belegt sind.“ Aktuell werden in der Einrichtung also 53 Kinder in zwei Gruppen betreut (die eine Gruppe besteht aus 27 Kindern und die zweite Gruppe aus 26 Kindern). Sechs Erzieherinnen, eine PIA-Kraft, eine zusätzliche Hilfskraft und die Kita-Leitung betreuen laut Verwaltung derzeit diese Kinder.

Das Team wird komplettiert von zwei Erzieherinnen, die sich aktuell aber in Elternzeit befinden.