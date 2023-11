Maulburg: Jetzt fehlt nur noch der Schnee

Skikurse am Feldberg

Der Verein bietet an den letzten beiden Januarwochenenden 2014 Skikurse Alpin auf dem Feldberg an, wo derzeit noch nicht genug Schnee liegt für rasante Fahrten auf zwei Brettern. Zum Programm gehören außerdem Skifreizeiten, Kinder- und Jugendcamps, Schneeschuhwanderungen, Nordic Walking Lauftreffs, und Wanderungen. Im Herbst bietet der Ski-Club sogar Segeltörns an.