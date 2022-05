Maulburg Jubiläumsfeier mit Verspätung kommt gut an

Dazu trug sicher zum einen das schöne Frühlingswetter bei, so erzählte Ernst am Sonntag im Gespräch mit unserer Zeitung, zum anderen aber auch, das sich sein Verein in der Vergangenheit einen guten Ruf in der Maulburger Öffentlichkeit als Veranstalter des HOM-Sommerfests gemacht hat. Es findet zwar seit vier Jahren nicht mehr statt, weil dem HOM die Helfer fehlen. Doch zum nachgeholten Geburtstagsfest hatten er und seine Stellvertreterin Angelika Amann genügend Helfer aufgetan. Und so standen dann so ziemlich alle der 18 HOM-Aktiven nebst einigen Passivmitgliedern an der Theke im Vereinsheim, am dortigen Kuchen- und Tortenbuffet oder draußen neben dem Gebäude an der Grillstation. Daneben, auf dem üppigen Grün des HOM-Gartens, befanden sich Bewirtungsgarnituren, an denen viele Maulburger Platz nahmen und es sich vor oder nach dem Mai-Spaziergang gut gehen ließen. Ernst sagte, dass man nach fast zwei Jahren ohne regelmäßigen Probenbetrieb erst vor zwei Monaten wieder starten konnte. Dirigent Harald Lobenstein übt alle 14 Tage am Montagabend mit dem HOM.