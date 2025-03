Maulburg: Junge Familien stehen im Fokus

Bis zu 30 Prozent

Ein Teil dieser Plätze, etwa 25 bis 30 Prozent, soll der Gemeinde Maulburg vergünstigt zur Verfügung gestellt werden. Diese wiederum unterstützt das Vorhaben, indem sie die betriebsnahe Kindertagesstätte in die eigene Bedarfsplanung mit aufnimmt, obwohl der Bedarf an Betreuungsplätzen in Maulburg aktuell gedeckt ist. Das bedeutet, dass voraussichtlich überproportional viele auswärtige Kinder in der Gemeinde betreut werden. Im ganzen Landkreis Lörrach fehlen mehr als 1000 Kindergartenplätze.

Wird die Einrichtung in die Bedarfsplanung mit aufgenommen, hat der freie Träger einen Zuschussanspruch von mindestens 63 Prozent bei den Ü3-Gruppen und 68 Prozent bei den U3-Gruppen bei den Betriebsausgaben gegenüber der Gemeinde. Um unverhältnismäßig hohe Mehrkosten für Maulburg als Standortkommune zu vermeiden, wird vorausgesetzt, dass der interkommunale Kostenausgleich für die geplante betriebsnahe Kindertagesstätte als Spitzabrechnung durchgeführt werden muss. Dahingehend wurden mit den umliegenden Städten und Kommunen bereits Gespräche geführt.