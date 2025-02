Maulburg: Kalender zeigt Maulburg im Wandel der Jahreszeiten

Kalender kommt im Herbst

Noch bis zum 30. April können Interessierte ihre Fotos über die Internetseite der Gemeinde hochladen. Besucher der Seite können an einer Abstimmung darüber teilnehmen, welches Bild ihnen am besten gefällt. Pro Teilnehmer können bis zu drei Sterne pro Foto vergeben werden. Die zwölf beliebtesten Fotos werden Einzug in den Kalender finden.