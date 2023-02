Maulburg Kampagnen treten jetzt in die heiße Phase

Am Rosenmontag, 20. Februar, ab 19.11 Uhr lädt die Narrenzunft ins Narrehüsli zur „Uscherte“ mit Schlüsselrückgabe an den Bürgermeister und kleinem Programm mit den Schnitzelbank-Sängern ein. Und am Samstag, 25. Februar, wird ab 19.11 Uhr das Fasnachts- und Scheibenfeuer auf der Hasenwaid brennen. Die Gaischterreiter bewirten.

Plaketten sind da

Derweil steht bei der Narrenzunft Steinen-Höllstein der Verkauf der Fasnachtszeitungen und der Plaketten an. „Wir haben die Plaketten endlich erhalten, konnten auch das Narrendorf am Fasnachtssonntag mit bewirtenden Vereinen bestücken und freuen uns auf eine heitere Fasnacht“, sagt Dieter Volz, Sprecher der Narrenzunft und Chef der Häfnetgeister stellvertretend für seine Vorstandskollegen Daniela Bühler von der Fasnachtsgesellschaft und Felix Kropf von den Fröschen.

Die 400 Plaketten zeigen einen Till Eulenspiegel, der Konfetti schmeißt, und das Motto der diesjährigen Fasnacht. Es war zu Lieferschwierigkeiten gekommen. Erhältlich sind die Plaketten nun bei allen Narrenzunft-Angehörigen.

Ein größeres Team schmiedete in den vergangenen Wochen Verse für die „Fasnachtszittig“. Ihr Straßenverkauf – und der der Plaketten – beginnt am Sonntag, 12. Februar, ab 10 Uhr. Ab dem 13. Februar gibt es sie bei der Bäckerei Seeger in Höllstein und in Steinen bei der Post, „Gewürze und mehr“ und im Hieber-Markt.

Umzug und Hemdglunggi

Die Narren entmachten Bürgermeister Gunther Braun am „schmutzige Dunschdig“, 16. Februar, ab 19 Uhr am Rathaus in Steinen. Der Hemdglunggi-Umzug führt danach durch Steinen und zurück zum Rathaus.

Ein Höhepunkt ist der Umzug durch Höllstein am Sonntag, 19. Februar. Aufstellung ist bei der Wiesentalhalle. Er führt ab 14.11 Uhr durch die Hüsinger-, Brühl-, Friedrich-, Hermann-Schöpflin- und Schulstraße zum Lindenplatz, wo das Narrendorf ab 12 Uhr geöffnet hat.

Einzelmasken erwartet

Für Bewirtung konnte die Narrenzunft, wie Dieter Volz ausdrücklich bedauert, mit der SG Maulburg/Steinen nur einen örtlichen Verein gewinnen. Mit den „Freunden der Steinener Fasnacht“ ist eine lockere Truppe von Mitbürgern ebenso mit von der Partie wie die Narrenzunft-Cliquen und ein Tierschutzverein und ein Foodtruck – beide aus Weil am Rhein.

Den Umzug selbst werden neben den Narrenzunft-Cliquen und den Zunft-ungebundenen Cliquen aus den Ortsteilen noch ein gutes halbes Dutzend auswärtige Teilnehmer bestreiten.

Volz geht davon aus, dass sich wieder Einzelne und Gruppen als Einzelmasken, Klein- und Fußgruppen am Umzug beteiligen. Das sei außergewöhnlich am Steinen-Höllsteiner Fasnachtsumzug, so Volz. Interessierte Teilnehmer können sich bei ihm, Tel. 07627/87 36, oder bei Felix Kropf, Tel. 0176/ 60 42 67 38, melden oder einfach spontan zum Aufstellungsort kommen.