Maulburg: Kandidaten stehen Rede und Antwort

Klein anfangen

Journalist Lars Halter sah einen Konsens in Maulburg, dass das Seniorenprojekt komme und brachte das an die Köchlinstraße angrenzende Grundstück der Kirche ins Gespräch, um seniorengerechtes Wohnen zu ermöglichen. Patrik Schwanz riet hingegen, zunächst klein anzufangen. Bezogen auf sein eigenes Lebensalter meinte er: „Ich hoffe, dass das in 30 Jahren realisiert ist.“ Daniela Maula sprach das Publikum an: „Ist hier jemand Architekt?“ Außer Anja Herzog auf dem Podium meldete sich aber niemand.

Position zu Märzengärten

Die Position der Kandidaten zu den Märzengärten wollte ein anderer Bürger hören. Anja Herzog meinte: „Solche Grünflächen dürfen nicht verplant werden.“ Reiner Stamm stieß ins selbe Horn und sagte: „Solche Flächen sind die zentrale grüne Lunge von Maulburg und dürfen nicht überplant werden.“ Da widersprach Lars Halter. Eine kleine Gemeinde wie Maulburg brauche eigentlich keine „grüne Lunge“, aber die Erholungsfunktion sei nicht zu unterschätzen. Patrik Schwanz meinte, die Märzengärten seien Anlaufpunkte der Kindergärten. Er wünsche sich „mehr Bäume und mehr Grün“.

Andere Prioritäten

Daniele Maula antwortete mit einer Gegenfrage: „Wo ist das Problem?“ Andere Dinge hätten jetzt Priorität. Jessica Lang meinte: „Die Gemeinde hat massive Probleme beim Schaffen von Wohnraum.“ Ein Teil der genannten Fläche lasse sich durchaus bebauen, nahm sie eine konträre Position ein.

Höchst unterschiedliche Antworten gab es auf die Frage zum Thema Klimaschutz. Reiner Stamm will kommunale Gebäude mit Photovoltaikanlagen bestücken. Daran schloss Anja Herzog an: Die Gemeinde müsse mit gutem Beispiel vorangehen.

Lars Halter will den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und fordert einen zweiten Bahnhof in Maulburg. Daniele Maula bezog sich auf die Nahwärme, die weiter ausgebaut werden müsse. Jessica Lang konnte darauf verweisen, dass Gemeindegelder im aktuellen Haushalt Mittel eingestellt sind, um PV-Anlagen auf den Dächern von Feuerwehr und Bauhof zu installieren. Im übrigen habe die AG Klima und Artenschutz hervorragende Projekte in der Hinterhand.

Kampf den Laubbläsern

Den meisten Applaus der Fragenden erhielt ein Bürger, der ein Übermaß an Streusalz auf Maulburgs Straße rügte und den kommunalen Laubbläsern den Kampf ansagte. Lang parierte: „Die Anregung nehme ich mit.“

Der örtliche Landwirt Krumm hatte freilich alle Bürgermeister-Bewerber auf seiner Seite. Nicht anders erging es dem Fragenden beim Thema Erhaltungszustand örtlicher Straßen. Immerhin wiesen fast alle auf die begrenzten finanziellen Mittel hin. Differenziert fielen auch die Antworten zum Thema Tempo 30 aus. Keiner möchte flächendeckend das Limit reduzieren, sondern nur dort, wo Gefahren lauern.

Dank an Bürgermeister

Es war Punkt 22 Uhr, als der letzte Bürger ans Mikro trat und Bürgermeister Jürgen Multner für 24 Jahre Einsatz für die Gemeinde dankte. Das Publikum stimmte mit einem lang anhaltenden Applaus zu. Der Amtierende rief auf zu einer regen Wahlbeteiligung am kommenden Sonntag: „Wer nicht wählt, darf hinterher nicht motzen!“