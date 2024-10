Maulburg: „Kaninchen können rauflustig sein“

Jäckh ist bei der Lokalschau als erster Vereinsmeister mit seinen Marburger Feh und als zweiter Vereinsmeister mit seinen wildfarbigen Zwergwidder-Kaninchen ausgezeichnet worden. Karin Jäckh hat die beste Häsin (Sachsengold, rot-gelb), Rainer Kiefer den besten Rammler (Englische Schecken, schwarz /weiß). Die Lokalschau öffnet für die interessierte Öffentlichkeit stets am Samstagnachmittag an, weil am Vormittag der Preisrichter kommt. Das ist dieses Mal Frank Mühlberger aus Waldkirch.

Worauf es ankommt

Seine Bewertungen kann man auf der am Stall befestigten Bewertungskarte nachlesen. Bewertet werden das Gewicht, die Körperform (Typ und Bau), das Fellhaar, die Ohrenlage, der Pflegezustand und die Farbe. „Für einen guten Pflegezustand müssen die Krallen geschnitten und die Geschlechtsecken gesäubert sein“, sagt Eugen Lörracher, der erste Vorsitzende des KZV Maulburg, dem er seit 1964 angehört. Er stellt zum ersten Mal keine Kaninchen aus. Seine Tiere seien zu aufgeregt für die Schau, erzählt er. Lörracher befürchtet, dass sie vom Tisch springen könnten, und hat sich daher entschieden, sie im Stall zu lassen.