Maulburg: Karlfrieder Walz spricht über Folgen der Rassentrennung

Aus Nordhessen

Karlfrieder Walz ist in Treysa, Nordhessen, am 15. November 1943 geboren. Sein Elternhaus ist pietistisch geprägt. Sein Vater arbeitete als Diakon und leitete im Zweiten Weltkrieg in Treysa ein Kinderhaus. Da er aufgrund von Kinderlähmung eine Behinderung hatte, blieb er vom Kriegsdienst verschont. Als junger Mann absolvierte Walz eine theologisch-diakonische Ausbildung in der Heimatstadt. In dem Kinderheim war eine deutschstämmige Erzieherin aus dem Kongo tätig. Sie habe ihm viel von dem Land erzählt und ihn so für den afrikanischen Kontinent begeistert.

Pretoria

In London vertiefte er Englisch und bereitete sich beim Christlichen Verein Junger Menschen (CJVM) auf den Einsatz in Südafrika vor. Seine Frau Irmela lernte er dort kennen. Sie hatte vor, in einer Apotheke in Pretoria zu arbeiten. „Damals hat die südafrikanische Regierung Deutsche angeworben, damit sie die weiße Bevölkerung verstärken“, sagt er. 1968 heiraten die beiden. Walz sieht sich als die Generation von Pfarrer, bei der die Frau mit im Dienst war. „Wir haben als Team gearbeitet“, sagt er.