Maulburg: Karriere-Abend bei Busch Vacuum Solution

Career Night

Das Programm der Career Night ist vielfältig und abwechslungsreich: Die Besucher können zum Beispiel an Speed-Dating-Sitzungen mit Personalvertretern und Ausbildungsleitern teilnehmen, bei Betriebsführungen Einblicke in das Unternehmen bekommen und sich in zahlreichen Präsentationen sowie Workshops informieren. Außerdem besteht die Möglichkeit, in einem Gabelstapler-Parcours die eigene Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen.

Unternehmen kennenlernen

Busch Vacuum Solutions stellt Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Vakuumtechnologie her. Über Busch Vacuum Solutions Busch Vacuum Solutions ist einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen und Kompressoren weltweit. Das Unternehmen investiere nicht nur in Innovationen, sondern vor allem in seine Mitarbeiter und biete ein attraktives Arbeitsumfeld mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten in verschiedensten Berufszweigen, heißt es weiter. Bei der Career Nights hätten junge Nachwuchskräfte die Gelegenheit, Busch Vacuum Solutions als Arbeitgeber kennenzulernen und erste Kontakte zu knüpfen.