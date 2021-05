Maulburg Kein Jubiläum wegen Corona

Das HOM-Heim, wie es genannt wird, wurde von Mitgliedern und Freunden des Vereines mit viel Muskelkraft, Schweiß und auch Freude selber gebaut. Die offizielle Einweihung mit Schlüsselübergabe fand am 29. April 1961 im feierlichen Rahmen mit Bürgermeister Ernst Schwald sowie am Bau beteiligter Personen statt. Am 30. April 1961 gaben die Schüler unter der Leitung von Erwin Hilbold ein Konzert für alle Passivmitglieder. Am Abend fand mit dem „Tanz in den Mai“ die erste öffentliche Veranstaltung statt. Am 1. Mai stand dann das neuerbaute Haus den ganzen Tag für die Bevölkerung zur Besichtigung offen.

Dieses Datum wollte das Harmonika-Orchester Maulburg in diesem Jahr ursprünglich dazu nutzen, um mit einem Gartenfest das Jubiläum zu feiern. Coronabedingt musste dieses Fest jedoch ausfallen.