Maulburg Kein Problem, sich durchzusetzen

Lynn ist leidenschaftliche TuS-lerin, auch ihre beiden Brüder spielen hier Fußball. Sie wird in ihrer Klasse deshalb auch respektiert, hat aber noch keine Schulfreundin zum Mitmachen bewegen können. Lynn mag die Teamsportart mit dem körperlichen Training und hat kein Problem, sich gegen die Jungen im Verein durchzusetzen.

Lynn hat ebenfalls kein Problem mit Härten im Sport, da die Spielerinnen in diesem Alter oftmals größer als ihre männlichen Mitspieler sind. Auch für ihre Zukunft hat sie schon konkrete Vorstellungen: „Ich möchte irgendwas mit Profi-Fußball machen, was genau weiß ich noch nicht.“

Besser lief es in der Schulklasse von Teamkollegin Anna Berger, die bereits zwei Schulkameradinnen mit ihrer Fußballfreude angesteckt hat, die in anderen Mannschaften aktiv wurden. Anna Berger spielt bereits seit Kindergartentagen Fußball und später in der Fußballklasse G-Jugend bei den „Bambinis“. Sie sagte: „Probleme mit den Mannschaftskollegen gibt es meistens nicht in der eigenen Mannschaft, sondern mit den Jungs bei Auswärtsspielen. Manchmal haben die noch nie gegen Mädchen gespielt. Dann müssen wir erst mal zeigen, was wir können.“ Auch ihr Berufswunsch dreht sich um Fußball.

Leonie Elsässer geht in Steinen zur Schule. Sie ist noch neu in der Mannschaft und hat bis letzten Sommer vom Spielrand aus zugeschaut. Nun spielt sie in der Abwehr. Sie hat Freude am Teamsport. Jetzt freut sie sich über ihre Freundschaft zu ihren Teamkollginnen Lynn und Anna. Ihr Ziel im Verein ist einfach: „Ich will Erfolg haben.“

Für Trainer Überschär sind die Mädchen in der Mannschaft nichts Außergewöhnliches. Er ist stolz auf sie und lobt: „Leonie ist sehr schnell in der Abwehr und hat einen guten Schuss.“ Anna ist die „Mauer“ der Abwehr und hier unverzichtbar. Lynn beschreibt der Trainer so: „Sie ist unser Speedy Gonzales auf dem Feld.“

Die Trainingszeiten der D-Jugend sind wöchentlich am Mittwoch und Freitag von 17.30 bis 19 Uhr auf dem Fußballplatz in Maulburg; nur bei extrem schlechtem Wetter in der Halle.