Der Gemeinderat Maulburg hat den Plänen der Bäckereifiliale Heitzmann und der Metzgerei Hug zur Umgestaltung ihrer Räume am alten Rathaus einstimmig zugestimmt. Vertreter beider Unternehmen wollten zur Sitzung kommen, sagten aber kurzfristig ab. Hug will sein kleines Ladengeschäft, das der Metzgerei angegliedert ist, aufgrund mangelnder Nachfrage aufgeben. Den linken Raum neben dem Treppenaufgang ins alte Rathaus will Heitzmann zukünftig nutzen, um dort eine Umkleide und ein WC für sein Personal und einen Arbeitsraum mit einer Spülmaschine einzurichten. Bisher nutzt das Bäckerei-Personal die Toilette des Rathauses. Ein Teil des bisher als Supermarkt genutzten Raums verbleibt beim Metzgereibetrieb. Bisher wurden die gesamten Räume an Hug vermietet, deren Untermieter Heitzmann war. Nun will die Verwaltung mit jeder Firma einen separaten Mietvertrag schließen. Nach Angaben der Verwaltung will Heitzmann demnächst auch nachmittags seine Filiale öffnen. Derzeit schließt sie montags bis freitags um 13 Uhr.