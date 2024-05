Unbekannte entsorgten rund zehn Müllsäcke mit Kraftstoff neben der Wiechser Straße in Maulburg auf Höhe des Modelflugplatzes. Dies wurde der Polizei am Donnerstag gegen 20.10 Uhr gemeldet. In jedem Sack befanden sich rund 20 Liter Benzin oder Diesel, das teilweise den Boden verunreinigte. Bereits am Freitag kam es zu einem solchen Fall in Wies im Kleinen Wiesental. Auch hier wurden acht mit Kraftstoff gefüllte Müllsäcke neben einem Parkplatz in der Grünfläche der Kreismülldeponie Scheinberg abgelegt. Die Polizei, Abteilung Gewerbe und Umwelt, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07621 / 98 00 0 zu melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 / 66 69 80, Hinweise entgegen.