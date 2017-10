Maulburg Kompromisslos und schnörkellos

Von Gerd Lustig

Gerade Musiker aus den USA gelten gemeinhin als „coole Hunde“. Und just solche waren jetzt in der Maulburger Musikkneipe „Ochsen“ zu Gast. Mit der Band „Modern Earl“ gab sich ein Quartett en Stelldichein, das mit Bühnenpräsenz und dem viel beschworenen Live-Spirit bestach. Die „Earls“, wie sie auch kurz genannt werden, sind wirklich eine sensationelle Live-Band. Die vier Musiker aus Nashville und Denver bedienen sich eines authentischen, kompromisslosen Southern Roots/Rock-Sounds, der sich zusätzlich vieler Elemente aus dem Bluegrass und Psychedelic Rock bedient. Dieser treibende Sound fährt direkt und von Beginn an ein.

Seit mittlerweile zehn Jahren tourt „Modern Earl“ in Europa, und nach rund 1000 Shows, vier Studioalben und einer Live-CD haben sie sich auch in Deutschland jede Menge Fans erspielt. Bereits 2015 schon mal im „Ochsen“ auf der Bühne gefeiert, schien es sogar jetzt bei der Neuauflage, dass sie nochmals eine Schippe draufgelegt haben. Die Ungeschliffenheit und das Unkonventionelle, gepaart mit unbändiger Energie: Das war es, was die Formation von Beginn an da in die proppenvolle Musikkneipe zauberte. Vom ersten Ton an hatten „Modern Earl“ die Fans im Griff und animierten zum Mitwippen, Tanzen – und natürlich auch zu begeistertem Applaus spenden.

Christopher „Earls“ Hudson, Ethan Schaffner, Ben Hunt und Dan Telander machen die Band zu einem energiegeladenen, musikalischen Feuerwerk. Mit rauchigen Harmonien, mächtigen Gitarren, wummernden Bässen und zudem mit dreistimmigen Gesangspassagen lassen sie die Besucher immer wieder mit Gänsehaut zurück. Die Band lebt und atmet einfach einen speziellen und authentischen Musikstil, dem man nicht entkommen kann. Eigene Songs und auch perfekt interpretierte Rock-Klassiker bis hin zu melancholischen Bluesballaden und traditioneller Südstaaten-Musik prägen den Drei-Stunden-Abend.

Vor allem im zweiten und dritten Set gaben die Jungs mächtig Gas und zogen die Fans jetzt endgültig auf ihre Seite. Das Quartett zielte von der Bühne schnörkellos direkt auf das Herz der Zuhörer. Ehrlich und ohne überflüssigen Schnickschnack brachten sie den „Ochsen“ regelrecht zum Kochen.

Lead-Sänger Christopher „Earl” Hudson ist in einer Musiker-Familie groß geworden. Vielfältige Einflüsse sind daher Programm. Der Musikstil der 2007 gegründeten Formation ist beeinflusst von Led Zeppelin, Merle Haggard, Oasis und den Allman Brothers, daneben aber auch von Bands wie ZZ-Top, The Smiths oder den Sex Pistols. Ihre unverfälschten Songs erzählen von heißen Affären oder ganz einfach vom Leben „on the road“. Das war ein beeindruckendes und nachhaltiges Konzert im Wiesental, da waren sich die Zuhörer einig.