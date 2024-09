Maulburg: Konzert im Dorfstübli

Ein Großteil des Programms bestand aus alten Klassikern wie „Another Brick in the Wall“, „Simple Man“, „I don’t like Mondays“ oder dem Kulthit der Flower-Power-Generation, „California Dreaming“ mit seinem mitreißenden Flötensolo, das von Linn Trefzger vorgetragen wurde. Erst in den letzten Jahren veröffentlichte Songs wie „Billie Bossa nova“ von Billie Elish rundeten das Programm ab. Sehr wohltuend war auch, dass „Peace of Dawn“ die Aerosmith-Ballade „Dream on“ in ihr Repertoire aufgenommen haben, ein 50 Jahre altes Lied, das größte Emotionen hervorruft. Die meisterhaften, ekstatischen Schreie eines Steven Tyler bekommt Trefzger nicht hin, aber auch ohne sie gerät man in Wallung, wenn man das Lied hört. Mit „Ohne dich“ von Selig war auch ein deutsches Lied zu hören.