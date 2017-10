Die US-Band „Hogjaw“ tritt am kommenen Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr in der Musikkneipe „Ochsen“ in Maulburg auf. „Hogjaw“ verbinden viele verschiedene Stile zu einem homogenen Ganzen: Hardrock trifft auf Southern Rock, Blues auf Country, Americana auf Rock’n’Roll. Und so sehen Frontmann JB Jones und seine Männer sich selbst auch in erster Linie als Rock’n’Roll-Band. Foto: zVg