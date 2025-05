In der Evangelischen Kirche, Karl-Friedrich-Straße 3, in Maulburg findet am Samstag. 10. Mai, ein Konzert der Jazzy Boots unter Leitung von Johannes Henning statt. Es beginnt um 19 Uhr. Bereits um 18.30 Uhr bewirtet der Förderverein der evangelischen Gemeinde mit einem Apéro. Die fünf Musiker Peter Gisler (Saxofon), Stephan Hagen (Schlagzeug), Johannes Henning (Piano), Jürgen Heubüschl (Gitarre und Gesang) und Ed Palmer (Bass) sind nach ihrem erfolgreichen Auftritt im vergangenen Jahr wieder in der Johanneskirche zu Gast. Sie haben neue Titel geprobt. Neben den Jazz-Standards „All Blues“ (Miles Davis), „Song for my father“ (Horace Silver), „Black Orpheus“ (Lovis Bonfi) und „All of me“ (Gerald Marks) werden auch Bossa’s (Blue Bossa, Wave) zu hören sein. Das Publikum darf sich auch auf Titel aus den Randgebieten des Jazz freuen. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.