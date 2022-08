Hoher Krankenstand und Ferien Die Post in Maulburg kommt gar nicht - oder stapelweise

Wirft man einen Blick in die Post-Universaldienstleistungsverordnung, an die sich Zusteller wie die Deutsche Post halten müssen, ist dort von sogenannten Brieflaufzeiten die Rede. Diese besagen: Werden im Inland Briefe an einem Werktag aufgegeben oder in den Briefkasten eingeworfen, dann müssen im Jahresdurchschnitt mindestens 80 Prozent dieser Post am nächsten Tag beim Empfänger sein - 95 Prozent aller Sendungen am zweiten Tag. In Maulburg hatte die Post Schwierigkeiten mit diesen Zielvorgaben.