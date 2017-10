Maulburg Kreiselgestaltung muss warten

Maulburg (hp). Die Kreiselgestaltung hatte Altgemeinderat Erwin Puls, der am Montagabend in den Zuhörerreihen Platz genommen hatte, in der Fragestunde des Maulburger Gemeinderats angesprochen. Geplant ist, die Kreisel in Höhe der Firmen Endress+Hauser und Busch künstlerisch auszugestalten. Weil Landratsamt und Regierungspräsidium aus Sicherheitsgründen Bauwerken auf Kreisverkehrsplätzen ablehnend gegenüberstehen, will man laut Bürgermeister Jürgen Multner abwarten. Gegenwärtig wird um den sogenannten Dreispitz bei Binzen heftig gestritten. Eine Initiative „Rettet den Dreispitz“ hat eine online-Petition gestartet, um das dortige Kunstwerk zu erhalten (wir berichteten mehrfach).

Im Auftrag der Gemeinde hat die Stadt Schopfheim den ruhenden Verkehr in Maulburg überwacht und dabei insgesamt 64 Parkverstöße geahndet. Das gab Bürgermeister Jürgen Multner am Montagabend im Gemeinderat bekannt. Die Kontrollen fanden montags bis samstags statt.

Auf Antworten wartet man im Maulburger Rathaus noch wegen des Tempolimits auf der L 139 zwischen Maulburg und Adelhausen und in Sachen Fußgängerunterführung. Grund für die Verzögerung: Personalwechsel und Krankheit bei Landratsamt und Regierungspräsidium.

Eine gute Nachricht für Radfahrer gab es am Montagabend von Martin Berger vom Bauamt der Gemeinde: Der Radweg von Maulburg nach Schopfheim entlang der Eisenbahnlinie ist nun offiziell fertiggestellt.