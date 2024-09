Maulburg: Kritik an einem „deftigen Zuschlag“

Eine Pflichtaufgabe

Die Gemeinde ist dazu verpflichtet, Flüchtlinge unterzubringen. Aus den Vorjahren hat die Gemeinde laut Verwaltung ein unerfülltes Soll von 46 Personen, für dieses Jahr werden 22 Personen erwartet. Insgesamt müssen also 68 Personen untergebracht werden. Die Gemeinde kann noch zehn Personen Wohnraum anbieten, zwei weitere Wohnungen für etwa fünf Personen befinden sich im Umbau. Bei der Flüchtlingsunterbringung werden der Gemeinde Maulburg vom Land 40 Prozent auf die Belegung in der Gemeinschaftsunterkunft (maximal 108 Personen) in der alten Alemannenhalle und 20 Prozent auf die Belegung in der Unterkunft der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (maximal 100 Personen) (ehemaliges Medima-Gebäude) angerechnet.

Die Gebäude sollen in Holzbauweise errichtet werden. Das mit der Planung beauftragte Architekturbüro THM hat ausgerechnet, dass der Bau der zwei dreigeschossigen Gebäude 6 438 257 Euro kostet. Geprüft wurde auch, ob die Gebäude viergeschossig errichtet werden könnten, was laut Verwaltung städtebaulich vertretbar wäre. Das wurde jedoch verworfen, weil sich dadurch die Gebäudeklasse ändert, wesentlich höhere Brandschutzanforderungen erforderlich wären und sich dadurch die Kosten unverhältnismäßig erhöhen würden.