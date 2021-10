Maulburg Lärche verträgt Trockenheit

Im kommenden Jahr sollen im Maulburger Wald 1320 Festmeter Holz eingeschlagen werden, kündigte der Förster an. Damit liegt man etwas unterhalb des Nachhaltshiebsatz, um die „zufälligen Nutzungen“ aus den Jahren 2018 und 2020 zu kompensieren. Seit 2019 wurden mehr Bäume gefällt als geplant, was zum einen am Eschentriebsterben lag und zum anderen am Borkenkäferbefall, von dem der Maulburger Wald aber nicht so betroffen war wie der in anderen Kommunen, wie Wünsch betonte. Es gebe dort weniger Fichten.

Die Förster stellen fest, dass sich das Borkenkäferproblem in die Hochlagen verlagert hat. Der Todtnauer Förster habe ihm berichtet, so Wünsch, dass er noch nie so viel Schadholz gehabt habe wie in diesem Jahr.