Maulburg: Lärmaktionsplan soll erweitert werden

„Lärm ist eines der größten Probleme in den Kommunen. Lärm macht krank“, betonte Wahl. Deshalb sollen nun nicht mehr nur die Auswirkungen des Verkehrs auf der B 317 untersucht werden, sondern zusätzlich und freiwillig alle Hauptverkehrsstraßen mit Wohnbebauung im Ort, auf denen noch Tempo 50 gilt. In Maulburg betrifft dies vor allem die Ortsdurchfahrt (L 139). Insbesondere für den innerörtlichen Bereich auf der L 139 zwischen Einmündung „In der Dorfmatt“ bis zum westlichen Kreisverkehr Blostweg/Hauptstraße besteht in Maulburg schon lange der Wunsch nach einer Tempo-30-Zone. Wahl deutete an, dass die Ergebnisse diesen Wunsch beschleunigen könnten. „Ich bin guter Dinge, dass wir da weiterkommen“, sagte er.