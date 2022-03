Maulburg Landessammlung beginnt

Vielleicht sei es verwunderlich, wenn darin um Spenden für die AWO gebeten werde, aber kein Wort über den Krieg in der Ukraine verloren wird. Die AWO wisse, dass viel Hilfe für die ukrainischen Bevölkerung nötig sei, heißt es in einer Mitteilung. Die AWO sei bundesweit aktiv, um das Leid der Menschen zu lindern. Der AWO-Ortsverein Maulburg habe allerdings den Brief für die jährliche Landessammlung drucken lassen, als die Welt noch in Frieden lebte. „Vor dem Beginn des Krieges erzählten wir darin die Neuigkeiten im Ortsverein. Die Zeit holte uns ein, vielleicht ist der Brief eine kleine Ablenkung von den Schrecken des Krieges“, so der Ortsverein. Die AWO verspreche indes, dass die Spenden der Satzung entsprechend für die Unterstützung bedürftiger Menschen, gleich welcher Nation, verwendet werden.