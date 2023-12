Maulburg: Lars Halter kandidiert

Der Journalist

Halter wohnte bis 1998 in Maulburg. Während seiner Schulzeit am Theodor-Heuss-Gymnasium in Schopfheim war er freier Mitarbeiter bei BZ und Markgräfler Tagblatt, wo er nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium Lörrach ein zweijähriges Volontariat absolvierte. Nach seinem Wehrdienst ging Halter in die USA und lebte 17 Jahre lang in New York. Er arbeitete dort als Reporter für mehrere deutsche Medien, darunter das Handelsblatt, die Wirtschaftswoche und zuletzt den Nachrichtensender n-tv.