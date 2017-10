Maulburg Lieder, Ausstellung und ein Umzug

Mit mehreren Veranstaltungen wird in Maulburg und Steinen Martin Luthers gedacht. Zudem gibt es in Maulburg eine Freiluftgalerie, und in Steinen ist ein Reformationsumzug geplant.

Maulburg/Steinen. Seit vergangener Woche befindet sich auf der Gemeindehauswiese gegenüber der evangelischen Kirche in Maulburg eine Installation mit Luther-Zitaten. Der Reformator Martin Luther hat biblische Gedanken mit dem Alltag verbunden und klar und deutlich geäußert. So zum Beispiel: „Trink was klar ist, iss was gar ist, red was wahr ist.“ Luthers Worte sind auch heute noch aktuell und laden zum Nachdenken ein.

Davon hat sich einer der Hauskreise inspirieren lassen, weitere 20 passende Zitate ausgewählt und als Plakate aufgehängt. Weitere Lutherworte sind an verschiedenen Orten im Dorf zu finden und laden ein, den Reformator neu zu entdecken.

Die nächste Veranstaltung zum Reformationsjubiläum ist am kommenden Sonntag, 22. Oktober, um 17 Uhr mit einem Konzert in der Johanniskirche. Zu einer musikalischen Reise durch die Lieder Martin Luthers wird eingeladen. Einige Lieder, die Luther geschrieben hat, wird der Kirchenchor vortragen, einige sind zum Mitsingen gedacht, andere erklingen von der Orgel. Zu manchen Liedern gibt es kurze Erläuterungen. Außerdem wird Hans Peter Werner, ein Nachfahre Martin Luthers, vom Stammbaum der Luthers und der „Lutheriden-Vereinigung“ erzählen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Luthers Geist und Sinn zu pflegen.

Filme, die Mut machen

Die evangelische Kirchengemeinde veranstaltet in Kooperation mit der AB-Gemeinde Steinen eine Festwoche anlässlich 500 Jahre Reformation. Zwischen dem 26. und 31. Oktober sind mehrere Veranstaltungen geplant.

Am Donnerstag, 26. Oktober, geht es um 20 Uhr im Gemeindezentrum in Höllstein in „Außer Thesen nichts gewesen?“ darum, was die Reformation wollte und was in den evangelischen Kirchen daraus geworden ist. Den Vortrag hält Pfarrer Jochen Eber.

Am Freitag, 27. Oktober, gibt es um 19 Uhr in der Petruskriche in Steinen einen Gebets- und Lobpreisabend. Gestaltet wird dieser Abend von mehreren Musikgruppen aus den evangelischen Gemeinden Steinens.

Ein Luther-Leseabend findet am Samstag, 28. Oktober, um 19 Uhr in der Margarethenkirche in Höllstein statt. Dabei werden unterschiedliche Luthertexte vorgetragen – vom klassischen Luther­deutsch bis zur heutigen Jugendsprache. In der Petruskirche in Steinen findet am Sonntag, 29. Oktober, um 10 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Steinen und Höllstein statt. Fortgesetzt wird die Veranstaltungsreihe am Montag, 30. Oktober, um 20 Uhr mit einer Glaubens-Filmnacht in der Margarethenkirche in Höllstein. Es werden zwei Filme präsentiert, die Mut machen sollen zum Leben und Glauben trotz aller Widerstände.

Am Reformationstag, Dienstag, 31. Oktober, sind mehrere Veranstaltungen geplant. In der Petruskirche findet um 10 Uhr ein ökumenischer Festgottesdienst mit der evangelisch-lutherischen, der römisch-katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde statt. Die AB-Gemeinde lädt um 10.45 Uhr zum Reformationsgottesdienst mit anschließendem Mittelalter-Essen ein.

Am Abend organisiert das Kindergottesdienstteam der evangelischen Kirchengemeinde Steinen einen Reformationsumzug für Kinder. Treffpunkt ist um 18 Uhr beim Feuerwehrheim in Hägelberg. Dort wird zunächst ein Film zu Luther und der Reformation gezeigt. Anschließend klingeln die Kinder (gerne auch als Pfarrer, Mönch oder Nonne verkleidet) an den Haustüren und verteilen Geschenke zur Reformation. Anmeldungen nimmt Ute Fischer, Tel. 07627/922229, entgegen.