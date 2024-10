Maulburg: Listen to your heart: zuhören und träumen

Der Chor „Route 66“ aus Ötlingen lädt für Samstag, 26. Oktober, um 19 Uhr in die Evangelische Kirche Maulburg, Karl-Friedrich-Straße 3, ein. Der Erlös des Konzertabends kommt dabei der Maulburger Kirchgemeinde selbst zugute. Das Konzert wird zudem am Sonntag, 27. Oktober, um 11.30 Uhr, in Weil am Rhein gegeben.