Ein 81-jähriger Pkw-Fahrer hat am Dienstag gegen 17. 10 Uhr bei der Anschlussstelle Maulburg-Mitte die Einfädelungsspur auf die Bundesstraße in Richtung Lörrach befahren und ist auf die rechte Fahrspur gewechselt, meldet die Polizei. Der Fahrer übersah dabei einen von hinten kommenden Lastwagen. Dieser touchierte das Auto im hinteren Bereich. Das Auto drehte sich und wurde vom Lkw mehrere Meter auf der Bundesstraße 817 vor sich hergeschoben. Es wurde niemand verletzt. Ein Schaden in Höhe von circa 7000 Euro ist entstanden.