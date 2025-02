Maulburg: Lob und Ehre bei der Maulburger Wehr

Stefan Maier ist seit 50 Jahren dabei, davon 46 Jahren bei den Aktiven. Angefangen hatte er 1974 bei der Jugendabteilung. Er absolvierte Lehrgänge als Truppführer und Atemschutzträger und trägt als Maschinist große Verantwortung, wie Kreisbrandmeister Uwe Häubner in seiner Laudatio erklärte. Ausdrücklich wurde Maier für sein großes Engagement in vielen Bereichen gelobt. Daniel Brüderle wurde für 15 Jahre Dienst an der Bevölkerung ausgezeichnet. Wer so lange durchgehalten und dabei schon einiges erlebt hat, bleibt in der Regel auch noch länger, hieß es, bevor Brüderle das Feuerwehrabzeichen in Bronze erhielt.