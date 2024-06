Maulburg: Lucia Engombe ist an der Niere erkrankt

Im Markgräflerland

Im Jahr 2014 lernte er sie bei Rundfunkaufnahmen des deutschsprachigen Rundfunks in Windhuk, Namibia, kennen. Er sollte dort eine Morgenandacht aufnehmen. Engombe war als Redakteurin dafür zuständig. Der Maulburger Gemeindepfarrer war für vier Monate in Windhuk im kirchlichen Entwicklungsdienst. 2015 holt er Engombe für 14 Tage nach Maulburg. Gemeinsam waren sie im Markgräflerland unterwegs. Dabei erzählte Engombe ihre Geschichte unter anderem im Dorfstübli, vor Schulklassen und in Buchhandlungen. Es sei ihr Bedürfnis gewesen, von ihrer Erfahrung als Entwurzelte zu erzählen und so um Verständnis für die Vielzahl an Geflüchteten zu werben, sagt er.

Kein soziales Netz

Nun, so berichtet Walz, ist Engombe ohne Einkommen, denn sie ist arbeitslos. In Namibia gibt es kein Sozialsystem. Kranke sind auf die Hilfe der Familie angewiesen. Engombe lebt von Gaben aus der Nachbarschaft, sie hat keinen familiären Rückhalt. Die Arbeitslosenrate in diesem Land liege bei 50 Prozent, schildert Walz die Situation. Aus diesem Grund habe die Maulburger Kirchengemeinde für Engombe ein Spendenkonto eingerichtet.