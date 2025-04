Maulburg: Maulburg bekommt ein Seniorenbüro

Für die Seniorenbüro-Stelle wird eine Kooperationsvereinbarung mit dem Diakonischen Werk abgeschlossen. Es ist zuständig für das Projektmanagement, die Qualifizierung des Personals und die Personalverantwortung.

Antrag der SPD

Die SPD-Fraktion hatte am 4. Mai 2022 die Einführung einer Stelle für das Seniorenbüro beantragt. Wegen der angespannten Haushaltslage wurde die Schaffung eines Seniorenbüros immer wieder verschoben. Weil sich aber herumgesprochen hat, wie unverzichtbar das Seniorenbüro beispielsweise in Schopfheim und Steinen ist und der Bedarf an Beratung steigt, weil es auch in Maulburg immer mehr ältere Bürger gibt, hat sich Bürgermeisterin Lang verstärkt um das Thema gekümmert. Im November 2024 nahm sie laut eigenen Angaben am „Fachtag Pflege: Versorgungskonzepte der Zukunft?!“ im Landratsamt Lörrach teil. Im Anschluss führte sie Gespräche mit Vertreterinnen des Diakonischen Werks im Landkreis Lörrach, bei denen das Thema Seniorenarbeit in der Gemeinde vertieft wurde. Daraufhin reichte das Diakonische Werk ein Angebot zur möglichen Kooperation im Rahmen des oben genannten ESF-Plus-Programms ein.

Die Angebote

Sonja Steiger verdeutlichte in ihrem Vortrag die Notwendigkeit einer Stelle, die sich ausschließlich um die Belange von Senioren kümmert, stellte die Seniorenangebote der Diakonie vor (unter anderem Seniorenmesse, Digitale Sprechstunde) und wies daraufhin, dass die Anzahl der Hochaltrigen in Maulburg, die 2040 75 Jahre oder älter sein werden, im Vergleich zu heute um etwa 199 Personen auf 612 Personen steige. „Bei Hochaltrigen ist der Versorgungsbedarf am größten“, sagte Steiger.