Maulburg: Maulburger Bürger gewürdigt

Blutspender

Wichtig sind auch Blutspenden. die das Leben von Menschen in Not retten können. Langjährige Blutspender wurden bisher im Rahmen einer Sitzung des Gemeinderats geehrt. Nun standen sie erstmals auf der großen Bühne in der Alemannenhalle. Ein Großteil der Geehrten war nicht da, lediglich Dejan Matosevic nahm die „Blutspender-Ehrennadel in Gold“ für zehnmal Blutspenden, Evelyn Fuchs die „Blutspender-Ehrennadel in Gold mit Lorbeerkranz“ für 25 Mal Blutspenden und Joachim Sahner die „Blutspender-Ehrennadel in Gold mit Eichenkranz“ für 125 Mal Blutspenden in Empfang. Überreicht wurden sie ihnen von Hans Ruf und Stefan Mazur vom DRK-Ortsverein Maulburg-Kleines Wiesental.