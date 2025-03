Maulburg: Maulburger Schützen sind erfolgreich

Rückblick: So nahm der Verein erfolgreich an Kreis- und Landesmeisterschaften sowie an Rundenwettkämpfen teil. Für die Vereinsmeisterschaft ehrten Gerhard Roser und Bernd Hoffmann zahlreiche Schützen.

Ein Höhepunkt der Versammlung war das Ausschießen des Schützenkönigs. Die Ehre des Schützenkönigs ging in diesem Jahr an Werner Müller, 1. Ritter wurde Andreas Lutterer, 2. Ritter Roland Schwald.