Maulburg: Maulburger wollen keinen Klotz

„Wir haben 3000 Kundenbesuche im Jahr“, so Christopher Proios. E + H haben sich auch die Möglichkeit offen gelassen, ein 50 Meter hohes Gebäude zu errichten. Allerdings gebe es dazu keine konkreten Pläne. „Wir stellen dort keinen Klotz hin, der 50 Meter hoch ist“, versicherte Proios.

Großes Unbehagen

Dieses mögliche Gebäude stieß auf großes Unbehagen bei den Bürgern. „Sie legen die Siedlung in den Schatten“, befürchtet eine Frau. Eine andere Frau bemerkte, die PV-Anlagen auf den Wohnhäusern rund um das Gelände würden durch ein so hohes Gebäude verschattet. Sie beklagte auch, dass ein „so großes Gebäude“ nicht in eine Siedlung passe mit Ein- und Zweifamilienhäusern. Die andere E-H-Gebäude sind 22 Meter hoch.

Bürgermeisterin Jessica Lang wies darauf hin, dass die Bürger ihre Meinung zu den Bauplänen ab 10. Juni äußern könnten. Dann beginnt die Offenlage des Bebauungsplans.